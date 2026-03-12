López vs Ramírez: hubo pesaje y presentación del Festival

Mariana López volverá a ser la telonera de un festival “Al estilo Carlos López” que tuvo su presentación oficial en la tarde-noche de este jueves.

En instalaciones de BinBaires, y con Carlos López como encargado de encabezar la conferencia se llevó a cabo la presentación del segundo festival del 2026. Además, estuvieron las boxeadoras profesionales Mariana López y María Eugenia Ramírez.

Al momento de pasar por la báscula, la pupila de Oto Box registró un peso de 52.900 kilógramos y la oriunda de Berazategui, 54.000 por lo que quedó el combate pautado a 4 rounds de 2 minutos en la categoría Gallo.

“Vamos a destacar a las mujeres en el mes de la mujer y vamos a tener 6 peleas femeninas”, comenzó diciendo Carlos López para después agregar que la acción del viernes dará comienzo a las 19:00 y continuará desde las 21:00 con 12 peleas amateur y varias tendrán títulos en juego.

“Nos hemos caracterizado por hacer peleas muy parejas y lo seguiremos haciendo”

La velada contará con 14 púgiles de ocho gimnasios locales y 10 foráneos de cinco ciudades, Bolívar, Laprida, Las Flores, Tres Arroyos y Santa Rosa (La Pampa).

Pasada por la balanza y con la tranquilidad de haber cumplido con la primera premisa, Mariana López volverá a cerrar un festival en el ring olavarriense y será local por tercera vez en su carrera.

“Estamos contentos de ser locales, agradecemos el esfuerzo que hace López para conseguirnos rival porque sabemos que el público nos acompaña” resaltó la boxeadora que buscará su tercer festejo, mientras que su entrenador, Dario Olivetto sostuvo: “Estamos bien preparados. Será una linda pelea y esperamos que salga lo que trabajamos”.

Por su parte, desde Berazategui llegará María Eugenia Ramírez y junto a su entrenador expresaron: “Estamos contentos de estar en Olavarría y muy agradecidos porque nos hayan convocado”.

“Eugenia es una deportista muy responsable que se caracteriza por ser contragolpista”, aseguró el DT mientras que la deportista contó que “tuve una carrera amateur corta de menos de 20 peleas y será mi tercera pelea profesional”.

La programación:

Preliminares:

Melody Ávalos (Tito Videla Box) vs. Agustina Barragán (Barragán Box)

Abigail Acuña (Oto Box) vs. Carolina Rodríguez (Laprida)

Erik Tobio (Boxing Cos) vs. Joaquín Cardarelli (Las Flores)

Dominique Laulhé (FB Box) vs. Nicole Barro (La Pampa)

Junior Bargas (Matadero Box ) vs Axel Urruchúa (Las Flores)

Martina Ottogalli (FB Box ) vs. Bárbara Aguilera (La Pampa)

Kevin Ferrara (Pendás Box) vs. Nicolás Gallardo (Chino Box)

Sofía Olivetto (Oto Box) vs. Rebeca Herman (La Pampa)

Diego Requena (Matadero Box) vs. Facundo Lezcano (Tres Arroyos)

Triple semifondo amateur

Michael Digerónimo (FB Box) vs. Federico Santillán (Bolívar)

Franco Laffitte (Boxing Cos) vs. Sergio Suárez (Las Flores)

Bruno Marín (FB Box) vs. Santiago del Greco (Las Flores)

Fondo Profesional

Mariana López (Oto Box) vs. María Eugenia Ramírez (Berazategui)