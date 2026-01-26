Torneo Regional Amateur: Racing, a la Final

En la noche del domingo, el Buglione Martinese vivió otra de sus noches épicas y desde los penales, Racing logró la clasificación a la Final regional del certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A.

El “Chaira” derrotó 5 a 4 a Atlético Villa Gesell en la definición por penales ras haber igualado 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios jugados ante más de 4000 personas que se dieron cita. Matías Ordozgoiti a los 57´ marcó el gol del elenco racinguista y la igualdad, un golazo, de Alexandro Suárez Escobar a los 73´.

Tenía que tener algo especial la clasificación racinguista a la definición de la Región Pampeana Sur y como la historia reciente lo abala, Racing debió sufrir hasta los penales para festejar.

Había sido levemente superior en los primeros 45 minutos y había generado situaciones, pero en el complemento -tras obtener la ventaja- se quedó con un jugador menos y sufrió la reacción de un ordenado equipo de Villa Gesell que encontró la igualdad con un golazo.

En los segundos 45 minutos llegaron las emociones, Matías Ordozgoiti cambió penal por gol a los 57´ tras una infracción sobre Mujica y a los 73´, Alexandro Suárez Escobar recibió la pelota, se acomodó y desde muy lejos envió la pelota al ángulo para poner cifras definitivas.

Antes, los dirigidos por Roberto Tucker habían sido más, habían controlado la pelota y llegado al área en reiteradas oportunidades, pero la poca puntería en los centros evitó el gol.

La más clara había sido un remate de Izaguirre al palo en la primera parte hasta el festejo de gol y posterior expulsión de Luciano Rojas que complicó el desarrollo para los suyos.

Atlético Villa Gesell se agrandó, dominó el mediocampo y logró la igualdad necesaria para después ser paciente, ordenarse de atrás para adelante y aguantar hasta el final.

En los penales, ejecuciones casi perfectas de los 10 jugadores, pero Rodrigo Vivas contuvo uno de los disparos para el festejo “Chaira” que está a tres partidos de volver al Torneo Federal A.

Síntesis Racing – Atlético Villa Gesell:

Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti (La Pampa)

Racing (1): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Sebastián Álvarez, Jano Martínez, Gonzalo Izaguirre (A. Palmieri); Santiago Izaguirre, Claudio Cevasco, Nadir Hadad, Matías Ordozgoiti (R. Garabento); Pablo Mujica (U. Mormando), Luciano Rojas. DT- Roberto Tucker

Atlético Villa Gesell (1): Braian Pérez; Juan Yañez, Lautaro Vasarotto, Matías Velázquez, Elías Vinialgo (F. Jofré); Lautaro Fernández (F. Romero), Alexandro Suárez Escobar, Juan Vázquez (J. Pringles), Franco Nieto (J. Blanco) Nahuel Santos; Miguel Sosa. DT- Carlos Díaz

Amonestados: Tucker, Cevasco, Izaguirre, S. (RAC); Pérez, Vasarott, Venialgo, Santos (AVG)

Expulsados: Rojas (RAC)

Goles: 12´ ST Matías Ordozgoiti (RAC); 28´ ST Alexandro Suárez Escobar (AVG)

Incidencias: RAC se impuso 5 a 4 en los penales. Convirtieron Álvarez, Martínez, Hadad, Izaguirre y Garabento en RAC; en AVG anotaron Suárez Escobar, Blanco, Velázquez y Jofré, Sosa marró su penal