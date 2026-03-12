Jardín 916 sin clases en la tarde por un principio de incendio | Infoeme
Jueves 12 de Marzo 2026 - 19:38hs
25°
Jueves 12 de Marzo 2026 - 19:38hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  informacion-general
 |  Educación
 - 12 de Marzo de 2026 | 18:13

Jardín 916 sin clases en la tarde por un principio de incendio

Ocurrió en la mañana de este jueves en el edificio ubicado en el barrio CECO. El incidente se generó por un problema en la instalación eléctrica.

 

En la mañana de este jueves se registró un principio de incendio en el edificio del Jardín de Infantes 916 "Islas Malvinas" ubicado en el barrio CECO. 

 

Ese inconveniente demandó la presencia de los bomberos voluntarios aunque el foco se apagó con el matafuego que cuenta la institución. Debido al hecho, se decidió la suspensión de las clases para el turno tarde. 

 

De acuerdo a lo que pudo averiguar Verte, el inconveniente se generó en la instalación eléctrica del edificio, lo que generó la preocupación de los padres y madres de los niños que venían alertando por esa cuestión. 

 

Desde el Consejo Escolar se adelantó que este viernes se realizarán tareas de readecuación de la instalación. Se precisó que se evaluó la necesidad de materiales y se realizará el cambio de lo afectado, ubicado en un extractor de uno de los baños. 

 

Se informó también que durante la mañana se trabajará en ese baño que está en un aula y las demás tendrán clases normalmente. Por la tarde del viernes, todas las salas asistirán a la jornada. 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME