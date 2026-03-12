Jardín 916 sin clases en la tarde por un principio de incendio

En la mañana de este jueves se registró un principio de incendio en el edificio del Jardín de Infantes 916 "Islas Malvinas" ubicado en el barrio CECO.

Ese inconveniente demandó la presencia de los bomberos voluntarios aunque el foco se apagó con el matafuego que cuenta la institución. Debido al hecho, se decidió la suspensión de las clases para el turno tarde.

De acuerdo a lo que pudo averiguar Verte, el inconveniente se generó en la instalación eléctrica del edificio, lo que generó la preocupación de los padres y madres de los niños que venían alertando por esa cuestión.

Desde el Consejo Escolar se adelantó que este viernes se realizarán tareas de readecuación de la instalación. Se precisó que se evaluó la necesidad de materiales y se realizará el cambio de lo afectado, ubicado en un extractor de uno de los baños.

Se informó también que durante la mañana se trabajará en ese baño que está en un aula y las demás tendrán clases normalmente. Por la tarde del viernes, todas las salas asistirán a la jornada.