Liga Nacional Femenina: triplete de victorias para el equipo de Juárez

Chañares debutó, solo con victorias, en el segundo torneo de la temporada de la máxima categoría del básquet nacional femenino.

En condición de visitante el equipo de James Craik que cuenta con la presencia de Lucía Juárez inició el 2026 con todas victorias.

El pasado fin de semana, el debut de Chañares fue con triunfo ante Gorriones por 74 a 51 con 7 puntos 1 rebote y 1 recupero para la olavarriense en Río IV y 24 horas después, se impuso a Bochas en Colonia Caroya por 90 a 67. Lucía Juárez completó el partido con 9 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia, 3 recuperos.

Para sumar el triplete de victorias, uno de los elencos cordobeses en la competencia enfrentó a Náutico Sportivo Avellaneda en Rosario por 76 a 66 en un muy disputado duelo. La base de Olavarría completó el cotejo con 11 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 2 robos.