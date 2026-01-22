Bolívar: La autopsia reveló que Nadia Montañez murió de un paro cardíaco no traumático

La Sub DDI Bolívar difundió el informe oficial correspondiente a la autopsia practicada sobre el cuerpo de Nadia Elizabet Montañez (39), en el que se determina que la causa de muerte fue un paro cardíaco no traumático, diagnóstico que quedó establecido ad referéndum de los resultados de las pericias de laboratorio.

El procedimiento se llevó a cabo en la Morgue del Hospital local, a partir de las 20 horas, y estuvo a cargo del Dr. Ezequiel Terrera, integrante del Cuerpo Médico Policial. De acuerdo al parte de prensa,

Los primeros resultados de la autopsia indicaban la inexistencia de signos de violencia en el cuerpo, dato que ahora fue ratificado oficialmente por las autoridades policiales. El informe también señala que el estado del cuerpo era coincidente con el tiempo de desaparición de la mujer.

Según se indicó, por directivas de la Fiscalía interviniente, mañana jueves una comisión policial trasladará las muestras obtenidas a sede pericial, donde se iniciarán los análisis de laboratorio que permitirán confirmar o complementar el diagnóstico preliminar.

Finalmente, el comunicado oficial precisó que los familiares de Montañez fueron informados previamente en sede policial sobre los resultados de la autopsia, por parte de la Jefatura de la Sub DDI Bolívar y de la Estación de Policía de Seguridad Departamental Bolívar.

Fuente: Diario La Mañana de Bolívar