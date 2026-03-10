Despoblamiento rural: una de cada cuatro casas del campo está vacía

El campo argentino produce más que nunca, pero cada vez vive menos gente en él.

Un informe elaborado por la Fundación Tejido Urbano a partir de los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 muestra una señal clara de ese proceso: casi una de cada cuatro viviendas rurales del país está vacía.

El dato refleja una tendencia que el interior viene percibiendo desde hace décadas: la migración hacia las ciudades y el progresivo vaciamiento de la ruralidad.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en Argentina existen 17,7 millones de viviendas particulares. De ese total, el 11,7% está vacío.

Pero el promedio nacional oculta una diferencia muy marcada entre ciudad y campo: en zonas urbanas, el 10,7% de las viviendas está desocupado, mientras que en zonas rurales, la cifra trepa al 24,2%.

Es decir, en el campo hay más del doble de viviendas vacías que en las ciudades.

Para los especialistas, este fenómeno refleja el mismo proceso que viene transformando al interior productivo: menos familias viviendo en establecimientos rurales y mayor concentración poblacional en centros urbanos.

Buenos Aires y la paradoja del interior productivo

La situación se vuelve más evidente en la provincia de Buenos Aires, una de las principales regiones agropecuarias del país.

Mientras en las ciudades el nivel de vacancia se mantiene cerca del promedio nacional, en la ruralidad el fenómeno se dispara: en pueblos o localidades rurales pequeñas, 38 de cada 100 viviendas están vacías; en zonas rurales dispersas, alejadas de los centros poblados, 44 de cada 100 no tienen ocupantes.

Esto significa que casi la mitad de las casas ubicadas en el campo bonaerense está deshabitada.

El fenómeno es todavía más marcado en provincias con grandes extensiones y baja densidad poblacional.

En áreas rurales dispersas: en La Pampa, el 55% de las viviendas está vacío. En Santa Cruz, el número alcanza casi el 50%.

En otras provincias con mayor tradición rural —como Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes o Santiago del Estero— la diferencia entre ciudad y campo es menor, aunque el porcentaje rural sigue siendo superior.

Las razones detrás de las casas vacías

Según el informe, el 41% de las viviendas desocupadas en el campo son segundas residencias o casas de uso temporal.

Pero casi un 29% aparece bajo la categoría “otras situaciones”, que incluye viviendas cerradas, abandonadas o sin uso definido.

Para los especialistas, este dato sugiere procesos más profundos vinculados con el despoblamiento rural, la transformación productiva del agro, la pérdida de actividades económicas locales y la búsqueda de mejores servicios en las ciudades.

Una señal de alerta para el interior

El informe plantea una paradoja que atraviesa al país.

Mientras las grandes ciudades enfrentan déficit habitacional, hacinamiento y dificultades para acceder a la vivienda, en amplias zonas rurales existe un parque habitacional que queda sin uso.

Más allá del dato estadístico, el fenómeno refleja una tendencia estructural: la concentración de población en áreas urbanas y el progresivo vaciamiento de la ruralidad.

Un proceso que no solo impacta en la vivienda, sino también en la disponibilidad de mano de obra, la continuidad de las escuelas rurales y la vida social de los pueblos del interior. (por ZonaCampo)