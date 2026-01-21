Ruta 226: hallaron el cuerpo de la bolivarense intensamente buscada

El cuerpo de Nadia Elizabet Montañez fue hallado este miércoles en la ruta 226, en cercanías de la rotonda de acceso a Bolívar.

Aunque hasta el momento el hallazgo es materia de investigación, así lo confirmó el portal PRESENTE que además consignó que en estos momentos efectivos policiales realizan tareas de rigor.

La bolivarense de 39 años era intensamente buscada desde el 1º de enero y habría estado en Olavarría días posteriores, por lo que se intensificó el operativo en la región.

La zona del hallazgo, a la altura del kilómetro 400, se encuentra restringida para el desarrollo de los peritajes a cargo de la Policía Científica. En el lugar hay agentes del Comando de Prevención Rural (CPR), Comisaría Primera y Sub DDI.

También arribó al lugar una ambulancia del Servicio 107, en la que se trasladaba el director de Protección Ciudadana y Defensa Civil municipal, Roque Omar Bazán.

Ampliaremos.