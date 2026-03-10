Un grupo de afiliados se manifestó en la puerta de Pami

Jubilados afiliados a Pami se acercaron este martes por la mañana a la delegación local para reclamar y exigir respuestas sobre la situación que atraviesan, luego de que varios médicos de cabeceras y especialistas les informaran el cobro de las consultas debido a la falta de pago de la obra social.

Unas seis personas dijeron presente luego de que circulara una convocatoria en redes sociales, y se mostraron molestas por la escasa concurrencia.

Una de ellas manifestó que, en su caso particular, aún no fue a su médico de cabecera por lo cual no conoce la situación, aunque sí sabe de muchos allegados que debieron pagar la consulta.

“Convocaron acá y nadie vino, entonces ¿por qué tanto lío? si no somos capaces de venir acá y hacer algo para que nos vean. Estoy muy enojada porque esto no puede ser” lamentó.

Otra afiliada también apuntó a los médicos: “Todos se quejan por redes sociales, incluidos los profesionales que tendrían que estar acá. Es una pena que no nos acompañen, porque es más fácil cobrarnos a nosotros que venir y pedir lo que corresponde”.

Luego apuntó duramente al representante local del organismo, el concejal de La Libertad Avanza Guillermo Lascano.

“Sé de mucha gente que está pasando por esto. Médicos, temas con remedios y prótesis que no se dan… los empleados que, pobrecitos, no pueden salir a hablar pero también tienen problemas de maltrato. Este señor -Lascano- desde que está al mando maltrata a todo el mundo. A los empleados, a los afiliados, es un maltrato continuo”.

“Ni siquiera nos explica lo que pasa, no se da por enterado. Estábamos acostumbrados al que estaba antes - Jorge Garaiz - que nos atendía siempre” completó.

Por último, otra de las mujeres que habló con la prensa contó que “tengo a mi marido con internación domiciliaria. Hay que hacer de todo para que nos den las cosas y no me dieron nada. Si lo pudiera pagar obviamente que no lo estaría pidiendo”.