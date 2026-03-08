Fuerte choque en Ruta 226 en el acceso a Olavarría: tres heridos

La mañana de este domingo la Ruta Nacional 226, en el kilómetro 299, fue protagonista de un impactante choque entre un Toyota Corolla y una camioneta Ford Ranger que trasladaba tres caballos en un carro. Producto del fuerte impacto, uno de los vehículos quedó sobre el costado de la Ruta y el restante sobre el asfalto.

Según fuentes policiales la camioneta se trasladaba hacia el Club Hípico para un evento cuando impactó contra el automóvil. Las tres personas involucradas sufrieron heridas y debieron ser trasladadas al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, sin riesgo de vida.

Por el lado de los animales, uno de los caballos murió en el lugar como consecuencia del impacto mientras que los restantes resultaron ilesos. Aún se desconocen las causas del hecho. Personal Policial trabajó en el lugar ordenando el tráfico de la zona.