El HCD recibió un reclamo de médicos por la situación de los pagos de PAMI

Luego de que jubilados se manifestaran este martes en la sede de Pami, el HCD informó que el pasado jueves 6 de marzo se recibió una nota dirigida al presidente del cuerpo, Guillermo Santellán, presentada por profesionales médicos de la ciudad que se desempeñan como prestadores de atención para afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). La misma tuvo la adhesión de 26 médicos de cabecera.

En la presentación, los médicos expusieron una situación que califican como “crítica e insostenible” y señalaron que “PAMI mantiene una deuda crónica y plazos de pago ampliamente vencidos con los médicos de nuestra ciudad”. Según detallaron en el documento, esta situación afecta el normal desarrollo de la actividad profesional y el sostenimiento de los consultorios.

En la nota también advirtieron que “el incumplimiento de PAMI no solo denigra nuestro ejercicio profesional, sino que pone en riesgo inminente la continuidad de la atención médica de miles de adultos mayores olavarrienses”, al tiempo que plantearon que, de persistir esta situación, algunos profesionales podrían verse obligados a “suspender el crédito a la obra social, trasladando el costo de la consulta al afiliado de forma particular”.

Asimismo, los profesionales solicitaron al cuerpo deliberativo que “tome estado parlamentario de esta grave problemática que afecta a la salud pública de nuestra comunidad” y que se emita una resolución o comunicación oficial “exigiendo a las autoridades de la Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente y a la Dirección Ejecutiva Nacional de PAMI la inmediata regularización de las deudas”.

También pidieron que se pueda “generar un canal de mediación o convocatoria a las autoridades locales de la obra social para que brinden explicaciones y plazos certeros de pago ante este recinto”.

La nota fue ingresada por Mesa de Entradas del Concejo Deliberante y será incorporada para su tratamiento conforme a los procedimientos administrativos y parlamentarios correspondientes.