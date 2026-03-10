Un hermoso hogar para los chicos de la ruralidad

Una idea que nació en el aula de un establecimiento escolar, un proyecto que pensó una estudiante para tantos chicos de la ruralidad, como ella, que pensaban que con la presencia del Estado un futuro universitario podía no se una quimera se transformó en realidad en la mañana de este martes.

Encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, con el gabinete municipal casi a pleno, representantes de todas las bancadas, de la Sociedad Rural, de Mujeres Rurales entre otros, se celebró el acto de inauguración de la Residencia Rural Municipal en la calle Necochea, un bellísimo inmueble -con todas las comodidades- ubicado sobre el Museo Emiliozzi.

El proyecto de una residencia en la Ciudad para jóvenes de la ruralidad que incursiones en los estudios superiores es resultado de la participación ciudadana y nació de estudiantes del CEPT 8 de Espigas, presentado por Brisa Barroni en el Consejo Deliberante Estudiantil y luego aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante.

"Esto es importante, no para nosotros como gestión que vamos a pasar, sino para tantos estudiantes que van a transitar esta hermosa residencia que hemos puesto en valor, resignificando un espacio municipal. Ese agregado de valor fue realizado por la Dirección de Mantenimiento, que han transmitido la calidad del trabajo para poner en funcionamiento esta residencia" destacó el intendente Wesner en el comienzo de su alocución.

"Siento que cuando abramos esta puerta va a ser abrir las puertas de la Ciudad, conectar con la educación, permitir que nuestros jóvenes puedan desarrollarse en Olavarría, que la elijan todos los días. El gobierno municipal tiene esta impronta, de garantizar oportunidades, el derecho a la educación, a poder estudiar en la educación superior de estos jóvenes" dijo.

Wesner reconoció y resaltó que "esta residencia nació de la escucha, de un proyecto estudiantil. Pienso en esa reunión que mantuvimos cuando iniciamos la gestión, recibimos al Grupo de Mujeres Rurales; pudimos escuchar y empezar a diseñar esta residencia que hoy es una realidad que va a abrazar, donde van a habitar tantos estudiantes de nuestro interior profundo, de la ruralidad".

Luego de las palabras del jefe comunal se procedió a descubrir una placa en el frente del inmueble y al corte de cintas, protagonizado por el jefe comunal y estudiantes del establecimiento donde nació esta maravillosa idea que va a permitir igualar las oportunidades de los chicos del campo y de la Ciudad.