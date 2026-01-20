Mateo Mendía “puso el gancho” y es “Calamar”

Finalmente hubo firma entre Mateo Mendía y Platense y el defensor olavarriense jugará la próxima temporada en el equipo de Vicente López.

El joven defensor Mateo Mendía es nuevo jugador del Club Atlético Platense. Boca Juniors le cede a préstamo, sin cargo ni opción de compra, hasta el 31/12/2026.

Mateo Mendia nació en Olavarría el 3 de febrero de 2004. Es un defensor central diestro de 21 años que se formó en el club Loma Negra de su ciudad y en 2018 llegó a Boca Juniors para jugar en la novena y se instaló en la pensión.

En 2024 firmó su primer contrato como profesional con el club de La Rivera hasta diciembre del 2028. Además, debutó en Primera bajo la tutela de Diego Martínez ante Central Córdoba en Santiago del Estero (4 a 2 ganó el Xeneize). En total tiene 7 partidos en Primera División (dos como titular) con 301 minutos y no marcó goles.

Además, fue el capitán en el éxito por duplicado en la Reserva que ganó el último Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. Mendía jugó 51 partidos en total en esa categoría. Incluso ha sido convocado por Javier Mascherano para entrenarse con la selección Sub20.

Ahora, el central de 21 años, que se destaca por ser aguerrido en la marca e implacable en el juego aéreo con su más de 1.90 de altura, llega a Platense para un año con muchas competencias y donde buscará ganar rodaje, experiencia y aportarle solidez a la defensa del equipo de Walter Zunino.

Fuente: Prensa Platense