Netflix y Warner: el plan que podría acortar la vida de las películas en los cines

La posible compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix sigue dando de qué hablar y esta vez por un plan de la plataforma de streaming que podría afectar a los cines.

Según se informó, el eje del conflicto es que Netflix querría mantener las películas en los cines por solo 17 días, lo cual afectaría al cine. Distintas versiones señalan que dentro de la plataforma de streaming habría una idea para impulsar una ventana cinematográfica extremadamente corta.

El antecedente no es nuevo, ya que tras la pandemia, las ventanas se flexibilizaron y surgieron acuerdos de apenas 17 días ligados al estreno en PVOD, como los firmados por Universal en Estados Unidos.

Sin embargo, el escenario cambia drásticamente si ese recorte se traslada a un pase directo al streaming por suscripción, un movimiento que podría impactar de lleno en la taquilla y acelerar la pérdida de público en los cines.__IP__

Desde Netflix buscan bajar el tono del conflicto, siendo Ted Sarandos quien aseguró que la compañía no compra estudios para erosionar su valor y que, al menos en una primera etapa, se mantendría el esquema tradicional de estrenos en salas.

No obstante, también remarcó que las ventanas deben “evolucionar” y ser más “amigables” para el público, una definición que en la industria se interpreta como un acceso más rápido a los títulos desde la plataforma.

Fuente: Agencia NA