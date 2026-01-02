Torneo Regional Amateur: día, hora y árbitro para el regreso de Racing

El Consejo Federal definió día, hora y árbitros para el inicio de una nueva llave de Play-Off del certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A y que cuenta con la presencia de Racing.

El “Chaira”, único equipo en competencia, iniciará una nueva llave de Play-Off el venidero domingo en Mar del Plata enfrentando a Deportivo Norte.

El cotejo dará inicio a las 17:30 con una cuaterna de árbitros platenses dirigiendo las acciones. Augusto Domínguez será el árbitro principal junto a Ignacio Zdonek, Matías Bernasconi y Diego Gil.

En la instancia de Cuartos de Final, también habrá presencia de representantes de la Asociación de Árbitros de Olavarría ya que Valentín Pompei junto a Lautaro Bessia, Julián Figueroa y Nicolás Moreno controlarán las acciones del duelo entre Liniers de Bahía Blanca y Atlético Ayacucho.