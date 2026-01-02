Torneo Regional Amateur: día, hora y árbitro para el regreso de Racing | Infoeme
Viernes 02 de Enero 2026 - 15:40hs
30°
Viernes 02 de Enero 2026 - 15:40hs
Olavarría
30°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Regional Amateur
 - 2 de Enero de 2026 | 11:14

Torneo Regional Amateur: día, hora y árbitro para el regreso de Racing

Terminó el receso festivo y Racing se prepara para volver a la cancha en una nueva llave de Play-Off del Torneo Regional Amateur. Será el domingo en Mar del Plata.

El Consejo Federal definió día, hora y árbitros para el inicio de una nueva llave de Play-Off del certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A y que cuenta con la presencia de Racing.

 

El “Chaira”, único equipo en competencia, iniciará una nueva llave de Play-Off el venidero domingo en Mar del Plata enfrentando a Deportivo Norte.

 

El cotejo dará inicio a las 17:30 con una cuaterna de árbitros platenses dirigiendo las acciones. Augusto Domínguez será el árbitro principal junto a Ignacio Zdonek, Matías Bernasconi y Diego Gil.

 

En la instancia de Cuartos de Final, también habrá presencia de representantes de la Asociación de Árbitros de Olavarría ya que Valentín Pompei junto a Lautaro Bessia, Julián Figueroa y Nicolás Moreno controlarán las acciones del duelo entre Liniers de Bahía Blanca y Atlético Ayacucho.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME