Importante cantidad de locales en “La Carrera del Verano”

En la jornada del sábado, y por las calles de Mar del Plata, se corrieron los “10K Verano Open Sports” y fue con casi un centenar de atletas olavarrienses.

Atletas de los diferentes grupos running dijeron presentes entre los más de 5000 deportistas que participaron de la tradicional carrera estival por la costa marplatense.

 

Los “10K Verano Open Sports” convocaron a deportistas de 266 ciudades de todas las provincias de Argentina y la mejor atleta olavarriense fue Lucía Peñalva que se ubicó 25° en la general con un tiempo de 40:47.

 

 

Además, en la rama femenina que corrió la distancia principal estuvieron, Marina Arias, Rocío Arbasetti, Camila Gómez, Micaela Adorno, Tania Cirigliano, Sandra Balma que fue 2° en su categoría, Pamela Danieli Pasquariello, Soledad Silvero, Anabel Spina, Patricia De La Fuente, Marcela Belgrano, María Emilia Sagardoyburu, Martina Julio, Martina Dastugue, María Collazo, Mariana De Cicco, Fernanda De Cicco, Victoria Torino, Pierina Coumeig, Cintia Galzadet y Laura Astiz.

 

Por el lado de los Caballeros, Marcelo Gallo fue el primero de los representantes de Olavarría en cruzar el globo con un tiempo de 35 minutos.

 

 

Marcos Peñalva, Carlos Maldonado, Marcelo Calzoni, Sebastián Navarro, Marcos Alcobedo, Ángel Menguil, Marcos Torres, Ramiro Fayanas, Maximiliano Vazzano, Luis Arouxet, Mariano Notararigo, Marcelo Dos Santos, Juan Cirigliano, José Rigo Prego, Jonathan Navarro, Naim Arenzo, Kevin Baffi, Adolfo Olivetto y Carlos Alonso completaron la distancia.

 

Por otro lado, un importante número participó en la distancia participativa que completó una distancia de 5 kilómetros.

 

