Olavarrienses en Liga Argentina: festejó Fornes, perdió Merchant

El equipo que cuenta con Francisco Fornes en su plantel volvió a festejar en condición de local y también fue nuevamente derrota para Deportivo Viedma en condición de visitante.

La Liga Argentina tuvo continuidad en la noche del domingo en todo el territorio nacional y en las dos Conferencias hubo presencia local.

 

En el estadio Federación, Jujuy Básquet venció a Comunicaciones por 68 a 63 en un duelo que no inició bien y en el que pudo reaccionar a tiempo para sumar su segundo triunfo consecutivo.

 

Francisco Fornes completó 10:18 minutos con 3 puntos y 2 rebotes en "Los Cóndores".

 

Por otro lado, Deportivo Viedma continuó su gira y sumó una nueva derrota. Fue 99 a 81 ante Provincial de Rosario.

 

El equipo de Río Negro que tuvo 6 puntos, 5 rebotes y 1 recupero de Jeffrey Merchant en 25:16 minutos de juego poco pudo hacer ante el líder de la Conferencia Sur.

 

