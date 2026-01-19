Olavarrienses en Liga Argentina: festejó Fornes, perdió Merchant

La Liga Argentina tuvo continuidad en la noche del domingo en todo el territorio nacional y en las dos Conferencias hubo presencia local.

En el estadio Federación, Jujuy Básquet venció a Comunicaciones por 68 a 63 en un duelo que no inició bien y en el que pudo reaccionar a tiempo para sumar su segundo triunfo consecutivo.

Francisco Fornes completó 10:18 minutos con 3 puntos y 2 rebotes en "Los Cóndores".

Por otro lado, Deportivo Viedma continuó su gira y sumó una nueva derrota. Fue 99 a 81 ante Provincial de Rosario.

El equipo de Río Negro que tuvo 6 puntos, 5 rebotes y 1 recupero de Jeffrey Merchant en 25:16 minutos de juego poco pudo hacer ante el líder de la Conferencia Sur.