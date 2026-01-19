Ferro sigue de mala racha y perdió en Comodoro Rivadavia

La máxima categoría del básquet nacional tuvo continuidad y fue con una nueva derrota para el líder en condición de visitante.

El “Verdolaga” cayó 88 a 75 ante Gimnasia y Esgrima en el Socio Fundadores. En un partido de trámite parejo, el equipo patagónico sacó una ventaja considerable en los últimos 10 minutos y fue mucha diferencia para remontar por el equipo de Caballito.

Alejandro Diez no pudo pisar el rectángulo de juego en el elenco que además sufrió la baja de Lezcano y le hizo frente al juego con una rotación acotada.