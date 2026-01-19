“Olavarría en Verano”: Música y baile en el Paseo Jesús Mendía

El Programa Municipal “Olavarría en Verano” continúa convocando a la comunidad en distintos espacios públicos de todo el Partido de Olavarría. Así se lo pudo ver en la noche del último domingo en el Paseo Jesús Mendía, frente a la plaza central Coronel Olavarría, donde se desplegó una jornada de música y baile que cosechó un gran acompañamiento de vecinos y vecinas.

La actividad se inició alrededor de las 20:30 horas, en un escenario que fue dispuesto para la ocasión frente a las escalinatas del Palacio San Martín.

Se contó con las presentaciones en vivo del Ensamble de Música Popular y Ensamble de Folklore, ambos de la Escuela Municipal de Música. El cierre contó con la participación de Paloma Pacheco.

El Paseo Jesús Mendía se convirtió por momentos en una pista de baile, donde las personas presentes mostraron sus destrezas y participaron de manera activa de la propuesta.

Se aclara, por último, que en un principio se había anunciado también la presentación en vivo de Martín Barraza, pero finalmente no se logró concretar debido a la participación del artista local en la previa del Festival Cosquín, en Córdoba.