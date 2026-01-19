Federico Chingotto, ganador en Mar del Plata | Infoeme
Federico Chingotto, ganador en Mar del Plata

El deportista olavarriense integró el equipo que logró la victoria en el Summer Pro Pádel que finalizó en la noche del domingo.

Foto: Pro Pádel

En el Polideportivo Islas Malvinas se definió el Summer Pro Pádel ante una multitud y fue con título para el equipo que contó en sus filas con el olavarriense Federico Chingotto.

 

La definición de la competencia del verano en Mar del Plata fue apasionante porque terminó con los dos equipos igualados en 9 puntos, pero prevaleció el equipo #1 que ganó más partidos.

 

En el último día de partidos, Federico Chingotto y Francisco Navarro cerraron el torneo con derrota por doble 6/2 ante Jerónimo “Momo” González y Jon Sanz, pero ya estaba todo sentenciado.

 

Previamente, el equipo #2, compuesto por Alex Ruiz y Franco Dal Bianco, se había impuesto 6/3 y 6/4 ante Maximiliano Arce y Maximiliano Sánchez para darle suspenso a la definición y luego, llegó el triunfo de Franco Stupaczuk y Miguel Yanguas sobre Juan Lebrón y Leandro Augsburger por 7/6 (7-5) y 7/6 (7-5) para sellar un inalcanzable 9-6, que los puso a resguardo por el sistema de desempate.

 

