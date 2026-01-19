Lucas Janson volvió a sumar minutos en el “Xeneize”

Boca Juniors enfrentó a Olimpia en San Nicolás en un duelo preparación de cara al debut de la Liga Profesional y fue con minutos para el deportista de Olavarría.

El “Xeneize” derrotó 2 a 1 a Olimpia ante una multitud en San Nicolás y tras un largo periodo sin participación, Lucas Janson sumó minutos y fue protagonista.

El olavarriense ingresó tras el desgarro en el gemelo de Miguel Merentiel, que se perderá el inicio de la competencia oficial, por lo que el Xeneize podría iniciar el Torneo Apertura ante Riestra con Lucas Janson de centroatacante.

En la noche del domingo, el ex-Vélez ingresó a los 15 del primer tiempo del duelo frente al Decano y tuvo un buen partido como referente de ataque. De hecho, tuvo dos cabezazos que podrían haber terminado en gol: uno lo contuvo el arquero rival y el otro dio en el travesaño. Fue su regreso tras casi cuatro meses sin siquiera disputar un minuto con la camiseta azul y amarilla.

Más allá de su positiva actuación, la preocupación en Boca pasa porque hasta hace poco Janson era un jugador a transferir, es la cuarta alternativa en el puesto y probablemente tengan que acudir a él para recibir a Barracas.

Con Merentiel descartado, crecen las chances de que el delantero de 31 años surgido en Tigre vuelva a ser titular después de 11 meses (jugó de arranque ante Aldosivi el 22 de febrero) y tras haber completado apenas 156 minutos divididos en seis encuentros en todo 2025.

Fuente: TyC Sports