Mateo Albera y Tomás Lindner, tienen nuevos clubes

Futbolistas de Olavarría siguen definiendo dónde jugarán el 2026 y en las últimas horas, hubo confirmaciones para dos.

Mateo Alberca y Tomás Lindner estrenarán camisetas en el 2026, uno jugará en el Torneo Federal A y el otro seguirá en el ascenso italiano.

 

Mateo Alberca se suma al plantel profesional del Club Atlético El Linqueño y jugará el Torneo Federal A. El defensor formado en Embajadores, sin consideración en los planteles superiores de Unión irá a préstamo al elenco de Lincoln para jugar en la tercera categoría del fútbol argentino tras su experiencia en el Torneo Regional Amateur en Entre Ríos.

 

Por otro lado, Tomás Lindner fue anunciado como nuevo jugador de Atlético Partinico, entidad que juga la Promozione Sicilia Girone A con equipos de la provincia de Palermo y alrededores. El defensor, figura en la pasada temporada en el Montelepre, también registra paso por Ferro Carril Sud, Sportivo Piazza y Municipales y Sporting Catanzaro, donde sumó su primera experiencia internacional.

