Liga Nacional: OTC festejó su aniversario con victoria

Oberá Tenis Club completó una nueva presentación en la máxima categoría del básquet nacional y, en el día de su aniversario, volvió al triunfo.

El “Celeste” derrotó 78 a 73 a Racing de Chivilcoy en el día de la celebración de su 86° aniversario en un duelo que tuvo un inicio favorecedor por la buena labor de Sansimoni, Brocal, Draper y Vorhees y que se complicó tras el descanso con la reacción visitante.

El cierre fue muy parejo, Racing lo empató y por momentos estuvo adelante, pero OTC no perdió la calma, tuvo defensas importantes y con los aportes de Brocal y Sansimoni aseguraron la victoria.

En el elenco misionero, Bruno Sansimoni completó 21:32 minutos con 6 puntos, 4 asistencias y un recupero y Agustín Brocal sumó 17 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 1 recupero en 32:50 minutos en la cancha.