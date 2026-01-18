Liga Nacional: OTC festejó su aniversario con victoria | Infoeme
Domingo 18 de Enero 2026 - 18:33hs
28°
Domingo 18 de Enero 2026 - 18:33hs
Olavarría
28°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 18 de Enero de 2026 | 15:44

Liga Nacional: OTC festejó su aniversario con victoria

En la noche del sábado y en la continuidad de la Liga Nacional, Oberá Tenis Club volvió al triunfo.

Foto: Liga Nacional

Oberá Tenis Club completó una nueva presentación en la máxima categoría del básquet nacional y, en el día de su aniversario, volvió al triunfo.

 

El “Celeste” derrotó 78 a 73 a Racing de Chivilcoy en el día de la celebración de su 86° aniversario en un duelo que tuvo un inicio favorecedor por la buena labor de Sansimoni, Brocal, Draper y Vorhees y que se complicó tras el descanso con la reacción visitante.

 

El cierre fue muy parejo, Racing lo empató y por momentos estuvo adelante, pero OTC no perdió la calma, tuvo defensas importantes y con los aportes de Brocal y Sansimoni aseguraron la victoria.

 

En el elenco misionero, Bruno Sansimoni completó 21:32 minutos con 6 puntos, 4 asistencias y un recupero y Agustín Brocal sumó 17 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 1 recupero en 32:50 minutos en la cancha.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME