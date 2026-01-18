El Summer Pro Pádel tuvo su noche de emoción

La competencia del verano que se lleva a cabo en el Polideportivo Islas Malvinas completó su segundo día con más ventaja para el Equipo #1 que integra Federico Chingotto, a pesar de la derrota del olavarriense.

Con tribunas colmadas y un clima de verdadero evento internacional, el certamen volvió a confirmar por qué se transformó en una de las grandes citas del verano para los fanáticos del pádel.

En lo estrictamente competitivo, el equipo #1, capitaneado por Carlos Pozzoni, logró tomar una ventaja importante en el marcador global ya que sumó dos nuevas victorias.

En el cierre de la jornada se realizó el homenaje a Juan Martín Díaz. El eterno “Galleguito”, número uno del mundo durante 14 años, recibió una ovación interminable en su ciudad natal. Con gran parte de su familia presente, protagonizó un game distendido junto a Gustavo Maquirriain, frente a Federico Chingotto y Maximiliano Sánchez, antes de la proyección de un video que recorrió su brillante carrera y conmovió a todo el estadio.

La jornada se cerró con el triunfo de Juan Jerónimo “Momo” González y Alex Ruiz, quienes le dieron vida al equipo #2 al vencer a Federico Chingotto y Maximiliano Sánchez por 6-4, 5-7 y 6-2.

Previamente, habían llegado las conquistas del equipo #1. En el arranque de la acción, Miguel Yanguas y Francisco “Paquito” Navarro, quienes fortalecieron la diferencia inicial con una victoria sólida frente a Leandro Augsburger y Jon Sanz por 6-4 y 6-3 y en el segundo encuentro de la noche, el trinomio Franco Stupaczuk-Arce-Díaz resolvió el duelo con autoridad por 6-4 y 6-2 ante Juan Lebrón-Dal Bianco-Lamperti.