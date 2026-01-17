Ajedrez: arrancaron los Campeonatos Oficiales

El año de la Federación de Ajedrez de Olavarría comenzó con la definición de los campeones del 2025 en las instalaciones del Club Social.

Los Campeonatos Oficiales se disputan bajo la modalidad de match a seis partidas, enfrentando a los jugadores en duelos directos que definen las categorías Absoluto, Senior y Femenino. Las partidas se desarrollan los días lunes y jueves, en el horario de 20.30hs, en la sede social de la Federación.

En la primera jornada, Horacio Pereyra, defensor del título Absoluto, abrió el duelo con piezas blancas, buscando plantear un gambito de centro; pero su retador, Claudio Cánovas, prefirió desviarse tempranamente de los caminos conocidos de la teoría, lo que le llevó a Pereyra a gastar una gran cantidad de tiempo en las primeras movidas. Luego de un prematuro cambio de damas, los jugadores maniobraron con sus piezas buscando algún tipo de ventaja, pero sin poder conseguirlo y en la decimonovena movida pactaron tablas en una posición todavía abierta, aunque completamente igualada.

En la disputa por el cetro de la categoría Sénior, el sorteo de color también le concedió las piezas blancas al campeón defensor. Gustavo Godoy salió con su peón dama, con un esquema de sistema Londres, donde luego de la décima movida la dama negra de Iglesias se infiltró en el territorio enemigo consiguiendo hacerse con un peón de ventaja. Pese a esto, el azuleño supo reconfigurar su posición para conseguir algo de contrajuego sobre el flanco rey, llegando a un final igualado pese al desvlance material, donde luego de una larga contienda se firmó el empate en la movida #72.

En el cruce de las damas, no fue distinto en cuanto al sorteamiento de piezas, ya que Jésica Biarlo también comenzó la defensa de su título con las piezas claras. Con su habitual apertura inglesa, la heptacampeona supo concentrar el juego sobre el flanco dama, donde ejerció una fuerte presión con sus piezas hasta quebrantar la defensa de su antagonista, Paola Nievas. Así, la bolivarense pudo hacerse con la única victoria de la jornada.

Fuente: Prensa F.A.O.