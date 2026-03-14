Sábado inestable: anuncian chaparrones durante gran parte del día

Se espera para este sábado en Olavarría una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones a lo largo del día, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima será de 15°, mientras que la máxima podría trepar hasta los 27°, en un día con condiciones inestables.

Durante la mañana se prevén neblinas, con una temperatura cercana a los 17° y viento del sector norte.

Por la tarde, el viento rotará hacia el noreste y la temperatura alcanzará aproximadamente 25°. En ese período se mantiene una probabilidad de chaparrones del 40%, situación que también podría extenderse hacia la noche.