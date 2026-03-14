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 - 14 de Marzo de 2026 | 17:29

Ajedrez: Pedreira y Biarlo lideran en el Oficial de Tercera Categoría

En el transcurso de la semana dio comienzo el Torneo Oficial de Tercera Categoría y completadas las tres primeras rondas, hay dos líderes.

El Torneo Oficial de Tercera Categoría organizado y fiscalizado por la Federación de Ajedrez de Olavarría dio comienzo días atrás con las primeras rondas para la veintena de trebejistas.

 

La competencia que tiene lugar en las instalaciones del Club Social y otorga ascensos a Segunda Categoría, se juega con ritmo de juego de 60 minutos iniciales más 30 segundos de incremento por movida.

 

Completadas las tres primeras rondas, Alan Pedreira y Jesica Biarlo lideran la tabla de posiciones.

 

Tras tres rondas disputadas, el torneo comienza a tomar forma y los enfrentamientos de la próxima jornada prometen ser decisivos para las aspiraciones de varios jugadores que buscan mantenerse en los puestos de vanguardia y acercarse a los 6 lugares de ascenso.

 

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