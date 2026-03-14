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 - 14 de Marzo de 2026 | 18:54

Básquet Local:acción en San Martín y el Interzonal con finalistas

El Torneo de Verano tuvo en la noche del viernes una nueva instancia decisiva y fue con la de posiciones en la Zona Olavarría y disputa de Semifinales en la Zona Interzonal.

La competencia veraniega organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría tuvo definiciones en una jornada de cuatro partidos.

 

En el gimnasio de San Martín, hubo triunfos para el "León Serrano" en un mano a mano definitorio de posiciones ante Ferro y El Fortín en el primer turno ante el ya eliminado Pueblo Nuevo B.

 

Por otro lado, en Bolívar, Deportivo Argentino y Chacarita aseguraron su lugar en la Final de la Zona Interzonal en dos disputadísimos duelos. El elenco de Pehuajó doblegó a Racing de La Madrid y el de Azul, en suplementario, hizo lo propio ante el local.

 

Los resultados:

Zona Olavarría:

Pueblo Nuevo “B” 47 – 94 El Fortín 

San Martín 77 – 60 Ferro

Zona Interzonal:

Semifinales 

Argentino 69 – 60 Racing (L)

Chacarita 81 (69) – 80 (69) Sport Club Trinitarios

 

 

 

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