Boxeo: muchos triunfos en amateur y primer empate para Mariana López

Organizado por Carlos López se completó el 2° festival del 2026 en el salón de fiestas “Fortinero” y fue con buenas actuaciones locales y empate en la pelea profesional que cerró la velada.

Mariana López fue la encargada de cerrar la programación del evento con organización local y la promoción de Luis Rivera y en su tercera profesional sumó su primer empate.

La pupila de Oto Box enfrentó a María Eugenia Ramírez de Berazategui y completados los cuatro asaltos, terminaron en pardas por la decisión de los jurados.

Previamente, en los semifondos, hubo festejo por triplicado para boxeadores olavarrienses. Michael Di Gerónimo, Franco Laffitte y Bruno Marín terminaron con los brazos en alto.

Además, en las preliminares, hubo seis conquistas y tres derrotas que completaron una velada exitosa en cuanto a resultados para los gimnasios olavarrienses.

Los resultados:

Melody Ávalos (Tito Videla Box) venció a Agustina Barragán (Barragán Box).

Abigail Acuña (Oto Box) derrotó a Carolina Rodríguez (Laprida).

Erik Tobio (Boxing Cos) festejó ante Joaquín Cardarelli (Las Flores)

Dominique Laulhé (FB Box) se impuso a Nicole Barro (La Pampa).

Junior Bargas (Matadero Box) le ganó a Axel Urruchúa (Las Flores).

Kevin Ferrara (Pendás Box) perdió con Nicolás Gallardo (Chino Box)

Sofía Olivetto (Oto Box) se impuso a Rebeca Herman (Santa Rosa, La Pampa)

Diego Requena (Matadero Box) no pudo con Facundo Lezcano (Tres Arroyos).

Semifondo amateur

Michael Digerónimo (FB Box) festejó ante Federico Santillán (Team Cabral, Bolívar).

Franco Laffitte (Boxing Cos) ganó el cinturón Bonaerense ante Sergio Suárez (Las Flores)

Bruno Marín (FB Box) ganó en las tarjetas a Santiago del Greco (Golden Gym, Las Flores).

Fondo Profesional

Mariana López (Oto Box) empató con María Eugenia Ramírez (Berazategui)