Debut triunfal de Chingotto en el Summer Pro Pádel

Federico Chingotto y Franco Stupaczuk tuvieron debut triunfal para el Equipo #1 en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

Ante un buen marco de público, Chingotto y Stupaczuk le dieron a su equipo el segundo punto de la jornada al derrotar a los ibéricos Juan Lebrón y Jerónimo González, por 6/4 y 6/4.

Previamente, Juan Martín Díaz y Francisco Navarro derrotaron a Miguel Lamperti y Jon Sanz por 6/3, 6/7 y 6/3.

Para cerrar el primer día de actividad en la ciudad balnearia, Leandro Augsburger y Alejandro Ruiz vencieron a Miguel Yanguas y Maximiliano Sánchez por 6/4, 6/7 y 4/6 para descontar para el Equipo #2.