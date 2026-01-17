Debut triunfal de Chingotto en el Summer Pro Pádel | Infoeme
Debut triunfal de Chingotto en el Summer Pro Pádel

En la noche del viernes y ante un buen marco de público, inició el Summer Pro Pádel y en el segundo partido de la jornada, hubo festejo para Federico Chingotto.

Federico Chingotto y Franco Stupaczuk tuvieron debut triunfal para el Equipo #1 en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

 

Ante un buen marco de público, Chingotto y Stupaczuk le dieron a su equipo el segundo punto de la jornada al derrotar a los ibéricos Juan Lebrón y Jerónimo González, por 6/4 y 6/4.

 

Previamente, Juan Martín Díaz y Francisco Navarro derrotaron a Miguel Lamperti y Jon Sanz por 6/3, 6/7 y 6/3.

 

Para cerrar el primer día de actividad en la ciudad balnearia, Leandro Augsburger y Alejandro Ruiz vencieron a Miguel Yanguas y Maximiliano Sánchez por 6/4, 6/7 y 4/6 para descontar para el Equipo #2.

 

