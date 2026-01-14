Olavarrienses en Liga Argentina: amplia derrota de Jujuy como local | Infoeme
Olavarrienses en Liga Argentina: amplia derrota de Jujuy como local

En la noche del pasado martes tuvo continuidad la Liga Argentina y tras una gira con derrotas, Jujuy Básquet no se pudo recuperar y cayó como local.

Foto: Jujuy Básquet

Jujuy Básquet completó su primera presentación como local del 2026 en la segunda categoría del básquet nacional y fue con derrota.

 

Los “Cóndores” perdieron 94 a 77 ante Estudiantes de Tucumán y sigue sin poder ganar en el 2026. En un colmado estadio “Federación”, los tucumanos tuvieron un inicio contundente, un desarrollo sólido y cerraron su actuación demoledora con una amplia victoria ante el elenco jujeño que sigue sin ganar.

 

En el elenco perdedor que volverá a presentarse el venidero viernes ante Hindú en condición de local, Franciso Fornes jugó 11:49 minutos con 2 rebotes y 1 recupero.

 

