Olavarrienses en Liga Argentina: amplia derrota de Jujuy como local

Jujuy Básquet completó su primera presentación como local del 2026 en la segunda categoría del básquet nacional y fue con derrota.

Los “Cóndores” perdieron 94 a 77 ante Estudiantes de Tucumán y sigue sin poder ganar en el 2026. En un colmado estadio “Federación”, los tucumanos tuvieron un inicio contundente, un desarrollo sólido y cerraron su actuación demoledora con una amplia victoria ante el elenco jujeño que sigue sin ganar.

En el elenco perdedor que volverá a presentarse el venidero viernes ante Hindú en condición de local, Franciso Fornes jugó 11:49 minutos con 2 rebotes y 1 recupero.