Jueves 05 de Marzo 2026
Olavarría
 5 de Marzo de 2026

Por el reclamo de los médicos a PAMI, atienden de forma particular

A través de una carta enviada a la entidad, advirtieron que la falta de pago de las prestaciones genera “un grave perjuicio económico”. Según explicaron, la situación es similar en varias ciudades.

Los médicos de cabecera que prestan servicios a PAMI pidieron a la obra social de los jubilados y pensionados que cancele los honorarios correspondientes a los servicios médicos brindados a los afiliados, que “han sido debidamente facturados y presentados en tiempo y forma, encontrándose los plazos de pago ampliamente vencidos”.

 

Indicaron además que “la falta de pago en término nos genera un grave perjuicio económico y devalúa significativamente el carácter alimentario de nuestros honorarios profesionales”.

 

Solicitaron la inmediata regularización y pago del monto adeudado y además plantearon la reserva de los derechos de accionar legalmente, reclamar intereses por mora y suspender el crédito/prestación de servicios a los afiliados si no se regulariza la situación.

 

Señalaron además que trasladan al PAMI “la responsabilidad por el abandono de persona o falta de atención que esto pudiera generar”.

 

Frente a esta situación, y ante la falta de respuestas a la fecha, los médicos adviertieron que “no nos queda otra herramienta para poder ejercer y proteger nuestros derechos laborales que modificar la modalidad de cobro”.

 

Por esta razón avisaron que desde este miércoles 4 de marzo y hasta que se normalice la situación, consideran y atienden a los afiliados de PAMI “estrictamente como pacientes particulares”.

 

Por ese motivo, precisaron, “los honorarios correspondientes a las consultas y prácticas médicas deberán ser abonados de forma directa por el paciente al momento de la atención”.

