Por el reclamo de los médicos a PAMI, atienden de forma particular

Los médicos de cabecera que prestan servicios a PAMI pidieron a la obra social de los jubilados y pensionados que cancele los honorarios correspondientes a los servicios médicos brindados a los afiliados, que “han sido debidamente facturados y presentados en tiempo y forma, encontrándose los plazos de pago ampliamente vencidos”.

Indicaron además que “la falta de pago en término nos genera un grave perjuicio económico y devalúa significativamente el carácter alimentario de nuestros honorarios profesionales”.

Solicitaron la inmediata regularización y pago del monto adeudado y además plantearon la reserva de los derechos de accionar legalmente, reclamar intereses por mora y suspender el crédito/prestación de servicios a los afiliados si no se regulariza la situación.

Señalaron además que trasladan al PAMI “la responsabilidad por el abandono de persona o falta de atención que esto pudiera generar”.

Frente a esta situación, y ante la falta de respuestas a la fecha, los médicos adviertieron que “no nos queda otra herramienta para poder ejercer y proteger nuestros derechos laborales que modificar la modalidad de cobro”.

Por esta razón avisaron que desde este miércoles 4 de marzo y hasta que se normalice la situación, consideran y atienden a los afiliados de PAMI “estrictamente como pacientes particulares”.

Por ese motivo, precisaron, “los honorarios correspondientes a las consultas y prácticas médicas deberán ser abonados de forma directa por el paciente al momento de la atención”.