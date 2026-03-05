El grupo de viajeros en Dubái regresa a la Argentina

“Lo logramos. Nuestros pasajeros en Dubái vuelven a casa” dice el comienzo del comunicado difundido por la agencia de viajes Piana del Sole, para anunciar el regreso del contingente que se encontraba varado en aquella ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

Se trata de un grupo integrado por pasajeros de Olavarría y de otras ciudades de la región, el cual debía retornar el fin de semana pasado a Argentina pero se vio impedido por el cierre del espacio aéreo producto de los ataques de Irán.

Desde Dubái, las coordinadoras de Piana dialogaron con Verte y con Contacto y buscaron llevar tranquilidad a la familia de los pasajeros. Contaron que el contingente se encontraba en el hotel, disfrutando de sus instalaciones, hasta poder resolver su regreso al país. Finalmente eso sucedió este jueves.

En el comunicado que difundió en sus redes sociales, desde Piana del Sole expresaron: “Como es de público conocimiento, desde el día 1º de marzo uno de nuestros grupos se vio afectado por el conflicto bélico en Medio Oriente, lo que impidió su regreso a la Argentina desde la ciudad de Dubái”.

Durante estos días, señalaron, “todos los departamentos de Piana del Sole Viajes han trabajado incansablemente en pos de la seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros, garantizando y extendiendo todos los servicios sin que esto representara un gasto extra para ellos”.

Finalmente, luego de diversas gestiones con prestadores y con la aerolínea Emirates, “hemos logrado que nuestro grupo despegue en el día de la fecha desde Dubái en el vuelo EK261 con destino a la ciudad de San Pablo, para luego tomar la conexión hacia Buenos Aires”.

Para cerrar, la agencia agradeció las muestras de apoyo y solidaridad por parte de la comunidad.