Serantes y González, nuevamente con Botella en Santamarina

La Comisión Directiva del Club Santamarina y Duilio Botella llegaron a un acuerdo para la venidera temporada en la tercera categoría del fútbol argentino y será con el mismo cuerpo técnico con el que el “aurinegro” se salvó del descenso y cuenta con presencia olavarriense.

“Se ha confirmado la contratación del entrenador que estará a cargo de la conducción del primer equipo que representará a la institución en el Torneo Federal A 2026.

Se trata de Duilio Botella, quien continuará al frente del plantel profesional tras alcanzar un acuerdo con la dirigencia, dándole así continuidad a su trabajo en el club. La decisión responde a la intención de sostener un proyecto deportivo basado en el conocimiento del plantel, la identidad de juego y el compromiso con los objetivos institucionales.

Botella, un nombre muy querido por el mundo aurinegro, volverá a comandar el proceso futbolístico con vistas a una nueva temporada del Federal A, competencia en la que Santamarina buscará ser protagonista. Su continuidad representa una señal de confianza y estabilidad, tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores”, anunciaron desde el elenco tandilense.

Confirmado Botella al mando del equipo, también se confirmó la presencia de Matías González como preparador físico del plantel profesional y de Nicolás Serantes como Ayudante de Campo.

Serantes, que viene de dirigir a San Martín, será el entrenador de la Primera local en el torneo de la Liga Tandilense de Fútbol en reemplazo de Miguel Abad.