Mauricio Cardillo se sumó a los entrenamientos del “Ciclón”

Luego de anunciar la salida de Independiente Rivadavia, Mauricio Cardillo se transformó en jugador de San Lorenzo y en las últimas horas sumó su primera práctica.

El volante entrenó en Ciudad Deportiva a las órdenes de Damián Ayude en lo que fue el último entrenamiento antes del primer partido de la pretemporada frente a Deportivo Cúcuta de Colombia en Montevideo.

Desde la entidad azulgrana informaron que “Mauricio Cardillo comenzó los trabajos junto al plantel y sus condiciones contractuales serán comunicadas cuando el jugador esté disponible para competencias oficiales”.