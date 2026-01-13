Mauricio Cardillo se sumó a los entrenamientos del “Ciclón” | Infoeme
Mauricio Cardillo se sumó a los entrenamientos del “Ciclón”

En la jornada de este martes, Mauricio Cardillo se sumó a los entrenamientos de San Lorenzo.

Foto: Prensa CASLA

Luego de anunciar la salida de Independiente Rivadavia, Mauricio Cardillo se transformó en jugador de San Lorenzo y en las últimas horas sumó su primera práctica.

 

El volante entrenó en Ciudad Deportiva a las órdenes de Damián Ayude en lo que fue el último entrenamiento antes del primer partido de la pretemporada frente a Deportivo Cúcuta de Colombia en Montevideo.

 

Desde la entidad azulgrana informaron que “Mauricio Cardillo comenzó los trabajos junto al plantel y sus condiciones contractuales serán comunicadas cuando el jugador esté disponible para competencias oficiales”.

 

