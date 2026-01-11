Olavarrienses en Liga Argentina: caída de Jujuy Básquet ante el líder

Jujuy Básquet enfrentando a San Isidro fue la única propuesta del sábado en la segunda categoría del básquet argentino y fue con derrota para el elenco que cuenta con presencia olavarriense.

Los “Cóndores” cayeron 93 a 80 ante San Isidro en el estadio “Antonio Manno” y siguen en negativo en la gira por la provincia de Córdoba.

El elenco de Jujuy le jugó de igual a igual al líder de la Conferencia Norte que se quedó con la victoria con un buen cierre de cotejo.

Francisco Fornes jugó 17:09 minutos con 2 puntos, 3 rebotes y 1 recupero.