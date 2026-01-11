Olavarrienses en Liga Argentina: caída de Jujuy Básquet ante el líder | Infoeme
Olavarrienses en Liga Argentina: caída de Jujuy Básquet ante el líder

En la continuidad de la gira por Córdoba, Jujuy Básquet cayó ante el líder de la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

Jujuy Básquet enfrentando a San Isidro fue la única propuesta del sábado en la segunda categoría del básquet argentino y fue con derrota para el elenco que cuenta con presencia olavarriense.

 

Los “Cóndores” cayeron 93 a 80 ante San Isidro en el estadio “Antonio Manno” y siguen en negativo en la gira por la provincia de Córdoba.

 

El elenco de Jujuy le jugó de igual a igual al líder de la Conferencia Norte que se quedó con la victoria con un buen cierre de cotejo.

 

Francisco Fornes jugó 17:09 minutos con 2 puntos, 3 rebotes y 1 recupero.

 

