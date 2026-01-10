Dirigentes pidieron la intervención de la Liga de Fútbol de Olavarría y hubo respuestas | Infoeme
Dirigentes pidieron la intervención de la Liga de Fútbol de Olavarría y hubo respuestas

A través de un comunicado a la Asociación del Fútbol Argentino, dirigentes de entidades participantes de la Primera B y dirigentes de la divisional pidieron la intervención de la Liga de Fútbol de Olavarría. Unánime respaldo a la centenaria institución.

Las últimas horas de la semana tuvieron mucho movimiento ya que dirigentes de la Primera B emitieron un duro comunicado y se dirigieron a la AFA para pedir explicaciones sobre su situación en la Liga de Fútbol de Olavarría que, con aval de las instituciones afiliadas, decidió dar de baja la categoría.

 

Informalidad, violencia, canchas sin habilitación y clubes “flojos de papeles” derivaron en que la entidad que preside Ricardo Hoffmann no continuará con los torneos de Primera B en el 2026 y luego de la información, los representantes de la divisional emitieron un comunicado con nota incluida a la Asociación del Fútbol de Argentino.

 

Martín Mendoza y Fabricio Battigelli, manifestaron su disconformidad con el trato y la falta de importancia otorgada por la Liga de Fútbol de Olavarría e informaron el envío de una nota a la Asociación del Fútbol Argentino solicitando la intervención de la Liga y la realización de una auditoría, con el objetivo de analizar el funcionamiento institucional.

 

Conocido el mensaje, diferentes agrupaciones dieron a conocer su respaldo a la mítica entidad regulatoria del fútbol local. Dos agrupaciones de árbitros y la Unión de Clubes, emitieron comunicados de respuesta manifestando su apoyo a la Comisión Directiva que lidera Hoffmann.

 

Manifestamos nuestra confianza en la actual conducción de la Liga de Fútbol de Olavarría, la cual cuenta con la legitimidad y la capacidad necesarias para continuar ejerciendo sus funciones, trabajando por el fortalecimiento institucional y el bienestar de los clubes afiliados.

Por todo lo expuesto, la Unión de Clubes de Olavarría rechaza los pedidos de intervención externa, reafirmando su compromiso con la historia, el presente y el futuro de la Liga de Fútbol de Olavarría, en defensa del fútbol local y de los valores que lo representan”, aseguraron en parte del comunicado.

 

