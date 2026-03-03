Este miércoles dos barrios estarán sin luz por un corte de luz programado por mantenimiento

Coopelectric informó que en la mañana de este miércoles realizará un corte de luz programado en dos sectores de nuestra ciudad para realizar trabajos de mantenimiento en el tendido eléctrico.

Según detallaron, los trabajos comenzarán a las 7:30 y se extenderán hasta las 11:30 en los siguientes sectores:

- Barrio Isaura: Almirante Brown, Calle 118, España y Ruta Nacional 226.

- Barrio Eucaliptus: Vías FFCC, Calle 110, Laprida y Ruta Nacional 226.

Es preciso aclarar que en caso de que se presenten condiciones climáticas adversas, dichos trabajos se suspenderán.