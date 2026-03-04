Fútbol Femenino: El Fortín enfrentó a Lanús en un amistoso

Las jugadoras de todas las categorías de El Fortín enfrentaron a Lanús en partidos amistosos de cara a lo que será una nueva temporada en los certámenes organizados por la Liga de Fútbol de Olavarría.

Las “Fortineras” buscan seguir fortaleciendo la disciplina y apostar al crecimiento de todas las categorías y en el cotejo frente al “Granate” hubo presencia de jugadoras Sub14 y Sub16, además de las representantes de la Primera División.

Fue derrota 5 a 1 ante uno de los equipos que anima el torneo de Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino.

La delegación estuvo acompañada por su director técnico Cristian Mile y el preparador físico Gastón Rodríguez.

Fuente: Prensa El Fortín