Estatales bonaerenses retoman la discusión salarial con el gobierno de Kicillof

Luego del paro que llevaron a cabo en el inicio de la semana los gremios de docentes y estatales bonaerenses, con planteos tanto al Ejecutivo nacional y provincial, los dirigentes gremiales se reunirán este miércoles con los funcionarios del gobierno de Axel Kicillof para retomar la negociación paritaria.

En ese sentido, el encuentro se llevará a cabo en la sede del Ministerio de Trabajo de La Plata a partir de las 11 horas, en el caso de los representantes docentes, mientras que a las 13 horas será el turno de los estatales bonaerenses. Los representantes gremiales exigirán un aumento superior al 4%

En las negociaciones de febrero, los gremios rechazaron por insuficiente el aumento salarial del 3% propuesto por el Ejecutivo provincial, al señalar que la suba del segundo mes del año hubiese equivalido en realidad al 1,5% real, si se tiene en cuenta el retroactivo que se cae, una cifra muy por debajo de los últimos registros de inflación.

“Hace más de dos años venimos atravesando un modelo de ajuste brutal implementado por el gobierno de Javier Milei. Desde diciembre de 2023 hasta hoy,los trabajadores vieron incrementada su canasta de servicios públicos en el AMBA en un 593%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en 200%”, puntualizó el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo.

En ese marco, desde el gremio de estatales bonaerenses solicitaron al Ejecutivo provincial “un aumento salarial de emergencia para los sectores más postergados”, entre ellos los trabajadores y trabajadoras auxiliares de la educación, como así también el pase a planta permanente de todos los temporarios que hayan ingresado hasta diciembre de 2025.

En tanto, los sindicatos nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) remarcaron que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la educación se profundizó durante el año pasado. “Por eso, necesitamos que el Gobierno bonaerense haga sus mayores esfuerzos”, remarcaron.

Vale mencionar que, el conflicto salarial se desarrolla en un contexto complejo para la administración bonaerense, que enfrenta uno de los inicios de año más tensos en su relación con los gremios estatales. En rigor, el paro docente del pasado lunes significó que el ciclo lectivo no comience en término, por primera vez en los seis años de la actual gestión.

Es preciso mencionar que, el último acuerdo aceptado por los docentes bonaerenses en paritarias consistió de 4,5% en dos tramos, con lo cual un maestro de grado con jornada simple pasó a cobrar en febrero $750.692, es decir, un aumento de $37.400 con relación a diciembre de 2025.

Por parte del Ejecutivo, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, buscó bajar las expectativas gremiales de los estatales bonaerenses y volvió a destacar las restricciones presupuestarias a raíz de los recortes que sufrió la Provincia por parte del gobierno de Javier Milei, que ascienden a los $15 billones. En ese sentido, sostuvo que la oferta del 3% “probablemente es la mejor paritaria de la Argentina”.

Si bien el ministro reconoció que “los salarios han perdido contra la inflación en todo este tiempo”, dijo que buscarán soluciones. “Vamos a seguir trabajando como hemos hecho todo este tiempo, con paritarias libres, pero también conociendo cuáles son las restricciones que tiene hoy la provincia”, concluyó.