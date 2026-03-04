Nehuén Erripa ganó el “Gran Fondo de Mendoza”

El ciclista olavarriense sigue demostrando su gran presente y fue el ganador de la 1° edición del “Gran Premio de Mendoza” organizado por el Gobierno Provincial.

La carrera sobre 110 kilómetros recorrió lugares emblemáticos de la Provincia como el Parque General San Martín, el Corredor del Oeste, Chacras de Coria y la Ruta 82, pasando por Blanco Encalada, Cacheuta y el túnel hasta Potrerillos para finalizar frente a la Plaza Independencia.

Nehuén Erripa quedó en la historia de Mendoza al ser el primer ganador de la competencia que reunió importante cantidad de deportistas. El representante de Aspen Bici, demoró 2 horas, 34 minutos y 13 segundos en completar el recorrido.