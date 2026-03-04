Nehuén Erripa ganó el “Gran Fondo de Mendoza” | Infoeme
Miércoles 04 de Marzo 2026 - 17:47hs
30°
Miércoles 04 de Marzo 2026 - 17:47hs
Olavarría
30°
Infoeme
 |  deportes
 |  Ciclismo
 - 4 de Marzo de 2026 | 14:42

Nehuén Erripa ganó el “Gran Fondo de Mendoza”

El pasado fin de semana Nehuén Erripa sumó un nuevo logro a su carrera al consagrarse ganador del “Gran Fondo de Mendoza”.

Fotos: Instagram

El ciclista olavarriense sigue demostrando su gran presente y fue el ganador de la 1° edición del “Gran Premio de Mendoza” organizado por el Gobierno Provincial.

 

La carrera sobre 110 kilómetros recorrió lugares emblemáticos de la Provincia como el Parque General San Martín, el Corredor del Oeste, Chacras de Coria y la Ruta 82, pasando por Blanco Encalada, Cacheuta y el túnel hasta Potrerillos para finalizar frente a la Plaza Independencia.

 

 

Nehuén Erripa quedó en la historia de Mendoza al ser el primer ganador de la competencia que reunió importante cantidad de deportistas. El representante de Aspen Bici, demoró 2 horas, 34 minutos y 13 segundos en completar el recorrido.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME