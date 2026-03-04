Locales en el podio del “Desafío Sierra de los Difuntos” | Infoeme
Miércoles 04 de Marzo 2026 - 20:52hs
23°
Miércoles 04 de Marzo 2026 - 20:52hs
Olavarría
23°
Infoeme
 |  deportes
 |  Aventura
 - 4 de Marzo de 2026 | 19:59

Locales en el podio del “Desafío Sierra de los Difuntos”

El pasado domingo se completó una nueva edición del “Desafío Sierra de los Difuntos” y fue con podio para atletas de Olavarría.

Mar del Plata recibió la 2° edición del “Desafío Sierra de los Difuntos” y fue con presencia olavarriense en la competencia que, además, fue sede del Campeonato Nacional Máster de Trail Running 2026.

 

En el Complejo La Serranita y con la organización de Productora de Senderos, cientos de atletas se dieron cita en una fecha de importancia para el atletismo argentino por el carácter nacional que tendrá la competencia en la rama máster.

 

Además del Campeonato Nacional Máster de Trail Running 2026, se informó que el Mar del Plata Trail Run fue parte del programa nacional U20 en la distancia de 12 kilómetros. 

 

En lo que respecta a la actuación olavarriense en 21K, los representantes locales se subieron al podio. La mejor colocación fue la de Diego Díaz que finalizó en el segundo puesto detrás de Diego Simón con un tiempo de 1:54:12.

 

Diego Ortiz, con 1:56:25 fue cuarto; Alexis Maggi demoró 1:57:33 para ser 6°, Diego Cisneros fue 8° con 1:59:31 e Ignacio Spina completó la distancia mayor en 3:14:04.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME