Locales en el podio del “Desafío Sierra de los Difuntos”

Mar del Plata recibió la 2° edición del “Desafío Sierra de los Difuntos” y fue con presencia olavarriense en la competencia que, además, fue sede del Campeonato Nacional Máster de Trail Running 2026.

En el Complejo La Serranita y con la organización de Productora de Senderos, cientos de atletas se dieron cita en una fecha de importancia para el atletismo argentino por el carácter nacional que tendrá la competencia en la rama máster.

Además del Campeonato Nacional Máster de Trail Running 2026, se informó que el Mar del Plata Trail Run fue parte del programa nacional U20 en la distancia de 12 kilómetros.

En lo que respecta a la actuación olavarriense en 21K, los representantes locales se subieron al podio. La mejor colocación fue la de Diego Díaz que finalizó en el segundo puesto detrás de Diego Simón con un tiempo de 1:54:12.

Diego Ortiz, con 1:56:25 fue cuarto; Alexis Maggi demoró 1:57:33 para ser 6°, Diego Cisneros fue 8° con 1:59:31 e Ignacio Spina completó la distancia mayor en 3:14:04.