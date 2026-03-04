Ciclismo: Azul sigue adelante con los festivales nocturnos

Ciclistas olavarrienses volvieron a decir presente en los tradicionales festivales nocturnos organizados por el Club Ciclista Azuleño y fue con podios.

En el velódromo de Azul se completó el 8° evento nocturno de la temporada estival y fue con podios para los integrantes de la familia Posse, con victoria para Charo, Hugo Trumpio, Agustín Ferro, Jorge Olmedo, Esteban Ibarlucía y Theo Sequeira.

El venidero 14 de marzo será el cierre de la temporada estival con el último evento nocturno en la vecina localidad.

Los resultados:

Aficionados Mayores

1° Landa Juan (Las Flores)

2° Trumpio Hugo (Olavarría)

3° Santillán Hugo (Azul)

Aficionados Menores

1° Ferro Agustín (Olavarría)

2° Roldán Agustín (Mar del Plata)

3° Iglesias Adolfo (Tandil)

Máster D

1° Funes Juan (Saladillo)

2° Díaz Gustavo (Mar del Plata)

3° Vargas Miguel (Ayacucho)

Máster E

1° Olmedo Jorge (Olavarría)

2° Posse Francisco (Olavarría)

3° Tiberio Carlos (Pirán)

Máster C

1° Tiberi José (25 de Mayo)

2° Ibarlucía Esteban (Olavarría)

3° Amoz Fabián (Ayacucho)

4° Benito Walter (Olavarría)

5° Erripa Rafael (Olavarría)

Élite

1° Azimonti Franco (Azul)

2° Seoane Gonzalo (Cacharí)

3° Theo Sequeira (Olavarría)

Damas

1° Posse Charo (Olavarría)

2° Hernández Lucrecia (Olavarría)

3° Pagano Selva (Rauch)

4° Posse Ludmila (Olavarría)

Fuente: Sergio Nicolás Vázquez