Ciclismo: Azul sigue adelante con los festivales nocturnos

Ciclistas olavarrienses volvieron a decir presente en los tradicionales festivales nocturnos organizados por el Club Ciclista Azuleño y fue con podios.
En el velódromo de Azul se completó el 8° evento nocturno de la temporada estival y fue con podios para los integrantes de la familia Posse, con victoria para Charo, Hugo Trumpio, Agustín Ferro, Jorge Olmedo, Esteban Ibarlucía y Theo Sequeira.
El venidero 14 de marzo será el cierre de la temporada estival con el último evento nocturno en la vecina localidad.
Los resultados:
Aficionados Mayores
1° Landa Juan (Las Flores)
2° Trumpio Hugo (Olavarría)
3° Santillán Hugo (Azul)
Aficionados Menores
1° Ferro Agustín (Olavarría)
2° Roldán Agustín (Mar del Plata)
3° Iglesias Adolfo (Tandil)
Máster D
1° Funes Juan (Saladillo)
2° Díaz Gustavo (Mar del Plata)
3° Vargas Miguel (Ayacucho)
Máster E
1° Olmedo Jorge (Olavarría)
2° Posse Francisco (Olavarría)
3° Tiberio Carlos (Pirán)
Máster C
1° Tiberi José (25 de Mayo)
2° Ibarlucía Esteban (Olavarría)
3° Amoz Fabián (Ayacucho)
4° Benito Walter (Olavarría)
5° Erripa Rafael (Olavarría)
Élite
1° Azimonti Franco (Azul)
2° Seoane Gonzalo (Cacharí)
3° Theo Sequeira (Olavarría)
Damas
1° Posse Charo (Olavarría)
2° Hernández Lucrecia (Olavarría)
3° Pagano Selva (Rauch)
4° Posse Ludmila (Olavarría)
Fuente: Sergio Nicolás Vázquez