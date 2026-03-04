Ezequiel Galli asumirá en el Ministerio del Interior y tendrá un cargo con rango de Subsecretaría

El ex jefe comunal de Olavarría, Ezequiel Galli (PRO), fue designado al frente de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior que conduce Diego Santilli en el Gobierno nacional.

La confirmación fue realizada por el propio dirigente a un medio de comunicación del interior provincial. “Me convocaron desde Gobierno Nacional”, señaló Galli y agregó: “Agradezco la confianza del Presidente, Javier Milei; de la Secretaria General, Karina Milei; y del Ministro del Interior, Diego Santilli”.

En relación a sus funciones, precisó que el área a su cargo tiene rango de Subsecretaría. “Voy a estar trabajando con la misión encomendada al Ministerio del Interior, que es ayudar a impulsar las reformas que necesita la Argentina después de décadas de postergación y abandono en las que nos sumergió el kirchnerismo”, afirmó.

Asimismo, explicó: “Esa es mi tarea y función: trabajar con las distintas áreas del Gobierno Nacional en el fortalecimiento de la articulación con las provincias, con el claro mandato de sacar las reformas necesarias que tanto necesita la Argentina”.

De esta manera, el dirigente de nuestra ciudad pasará a ocupar un cargo dentro de la estructura del Gobierno nacional que encabeza Milei.

De esta manera, Galli se suma a la larga lista de dirigentes del PRO que se incorporaron a la gestión libertaria. Entre ellos destaca su referente, Santilli, y figuras de gran peso político como la ex presidenta del partido, Patricia Bullrich.

Fuente: Código Baires