Luján: los dos osos y la tigresa del zoológico ya están en sus respectivos santuarios

Los dos osos y la tigresa que permanecían en el predio del ex Zoológico deya se encuentran en sus respectivos santuarios en Europa, tras un operativo coordinado por la organización internacionaly el municipio.

Los traslados se concretaron la semana pasada y marcaron un nuevo avance en el proceso de rescate de los animales que permanecían en el establecimiento, clausurado en 2020.

De acuerdo con el sitio El Civismo, Gordo y Florencia arribaron a destino el 25 de febrero. Tras ser descargados en la terminal de carga, fueron trasladados desde Sofía hasta el santuario de Belitsa, en Bulgaria, donde comenzaron su etapa de adaptación. Según detalló la ONG, ambos osos viajaron sin sedación y permanecieron despiertos durante todo el trayecto. “Gracias al trabajo enorme de nuestros colaboradores en Argentina, entraron a las jaulas tranquilos y estuvieron despiertos todo el viaje”, explicó la directora argentina de la organización, Luciana D’Abramo.

Una vez en el santuario, los animales fueron monitoreados y, al presentar buenos indicadores de salud y comportamiento, se resolvió liberarlos en un sector protegido y delimitado. “La idea es que se vayan aclimatando. Por ahora están en un lugar resguardado, pero cuando se acostumbren, queremos dejarlos salir en la parte abierta”, señaló D’Abramo, quien subrayó: “Están en la naturaleza, donde pertenecen”. El predio cuenta con especialistas que supervisan a los osos a diario, con el objetivo de revertir los hábitos de domesticación adquiridos durante años de cautiverio y fomentar conductas más propias de su especie.

En paralelo, la tigresa Flora fue trasladada en avión hacia los Países Bajos y ya se encuentra en un santuario especializado en grandes felinos. El operativo también se realizó sin anestesia y, tras aterrizar en el aeropuerto de Schiphol, fue recibida por el equipo del centro que la albergará de ahora en más. Su caso era considerado prioritario debido a problemas en las garras que le generaban dificultades para ponerse de pie y caminar.

Desde Four Paws informaron: “Flora fue liberada con cuidado en su recinto de adaptación. Aunque cansada del viaje, mostraba una curiosidad maravillosa, un rasgo que ya había demostrado en Argentina. En cuestión de segundos, comenzó a explorar su entorno”. También detallaron que, al salir del transporte, la tigresa “se subió a su plataforma, estiró sus garras contra un árbol, aceptó comida de sus cuidadores e incluso se acomodó en su cama de paja”.

Luján: zoológico clausurado

El ex zoológico cerró sus puertas en 2021, en plena pandemia, tras ser clausurado por maltrato animal en septiembre de 2020. Durante estos cinco años, los animales (hay dromedarios, cebras, monos y un chimpancé) sobrevivieron con algunos cuidadores que intentaban darles comida casi todos los días. Para eso, usaban las donaciones de caballos y vacas muertas que llegaban de los campos cercanos de Luján. En la actualidad aún subsisten cerca de 60 ejemplares de felinos, además de otras especies.