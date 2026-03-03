IOMA advirtió por nuevas modalidades de estafas tras recibir varias denuncias

El, la obra social de la provincia de Buenos Aires, advirtió a sus afiliados por nuevastelefónica o por correo electrónico, y subrayó que la entidad no pidepor lo que, si eso ocurriera, la comunicación no es oficial y se trata de un fraude.

"Atención afiliados y afiliadas, si no es oficial no es IOMA. Siguen llamando a afiliados/as con el nombre de la obra social para difundir información falsa y engañar”, expresaron desde la entidad en un comunicado y en sus redes sociales y canales de difusión.

Indicaron además que se han detectado denuncias por llamados, mails o publicaciones en redes sociales que redireccionan a WhatsApp en los que se piden datos personales o bancarios. "IOMA no hace sorteos ni pide datos por correo. Si te piden información no confíes.

Si la dirección web no termina en '.gob.ar' no es oficial", subrayaron desde la obra social bonaerense. También se registraron engaños por medio de modalidades como sorteos, rifas, ofertas de medicamentos gratuitos y falsas solicitudes para la renovación de la credencial digital.

"Es importante estar alertas ante ofertas y requerimientos no oficiales que tienen la intención de estafar y vaciar cuentas bancarias. Ante cualquier duda o situación sospechosa, comunicarse de inmediato con la obra social", precisaron.

Las gestiones únicamente deben realizarse a través de la APP IOMA Digital, la página web oficial o en las Delegaciones correspondientes. El teléfono para ser atendido por los operadores de la prestadora es 0810-999-4662.