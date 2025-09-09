La Primera Nacional en la recta final y con los tres locales | Infoeme
Martes 09 de Septiembre 2025 - 15:38hs
20°
Martes 09 de Septiembre 2025 - 15:38hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 9 de Septiembre de 2025 | 11:40

La Primera Nacional en la recta final y con los tres locales

En el transcurso del fin de semana se jugó una nueva fecha de la Primera Nacional y fue con la presencia de los tres futbolistas olavarrienses.

Foto: Lucas Dimuro para Prensa AlvaradoPrensa Central Norte

La segunda categoría del fútbol argentino jugó la 30° fecha en todo el territorio nacional y fue con minutos para los tres representantes locales.

 

Carlos Battigelli, Ignacio Pietrobono y Facundo Wiechniak sumaron minutos en una fecha sin ningún festejo.

 

 

En la jornada del último domingo, Central Norte recibió a Agropecuario y fue derrota por 2 a 0. Carlos Battigelli volvió a la consideración e ingresó a los 75´del equipo salteño.

 

Además, Mitre tampoco pudo en condición de local y perdió 2 a 1 ante Defensores de Belgrano. Facundo Wiechniak completó todo el cotejo en Santiago del Estero.

 

Por último, en la tarde de este lunes, Deportivo Maipú igualó 0 a 0 ante Alvarado en Mar del Plata. Ignacio Pietrobono fue el arquero del “Cruzado”.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME