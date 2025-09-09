La Primera Nacional en la recta final y con los tres locales

La segunda categoría del fútbol argentino jugó la 30° fecha en todo el territorio nacional y fue con minutos para los tres representantes locales.

Carlos Battigelli, Ignacio Pietrobono y Facundo Wiechniak sumaron minutos en una fecha sin ningún festejo.

En la jornada del último domingo, Central Norte recibió a Agropecuario y fue derrota por 2 a 0. Carlos Battigelli volvió a la consideración e ingresó a los 75´del equipo salteño.

Además, Mitre tampoco pudo en condición de local y perdió 2 a 1 ante Defensores de Belgrano. Facundo Wiechniak completó todo el cotejo en Santiago del Estero.

Por último, en la tarde de este lunes, Deportivo Maipú igualó 0 a 0 ante Alvarado en Mar del Plata. Ignacio Pietrobono fue el arquero del “Cruzado”.