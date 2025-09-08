Agasajaron a nueva funcionaria y despidieron a otra agente en el Complejo Centro Zona Sur

Directivos y personal del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur reconocieron a una agente que fue nombrada en un nuevo cargo y, a su vez, despidieron a una funcionaria que se retiró del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

En primera instancia, se agasajó a la Prefecto Mayor Silvana Navarro por su reciente nombramiento como coordinadora académica de la Sede Académica Descentralizada “Inspector General Fabián Roberto Recofsky” de Sierra Chica.

Navarro se desempeñaba en ese Complejo como jefa de Departamento Secretaría Administrativa y, desde ahora, ocupará un nuevo destino a modo de reconocimiento a su intachable carrera que inició en el 2004, cuando comenzó a trabajar en la Unidad 7 de Azul.

La agente recorrió varios destinos, entre ellos la Escuela de Cadetes, la Unidad 2, el Instituto Superior de Formación y Capacitación Penitenciaria N° 6001 “Inspector General Baltasar A. Iramaín” extensión Colonia Hinojo, para finalizar en el Complejo.

El jefe y el secretario de Coordinación, Gustavo Rodríguez y Raúl Romero, junto a todo el personal, despidieron a la funcionaria con un desayuno de camaradería y un presente por el paso por la dependencia.

Silvana mencionó sentirse afortunada por este reconocimiento y considero que el éxito de una gestión es el trabajo en equipo.

Por otra parte, días atrás llegó a sus 30 años de servicio la Prefecta Mayor del Escalafón General María de los Ángeles Sampaoli.

Luego de haberse desempeñado en las Unidades 7 de Azul, 2, 27 y 38 de Sierra Chica, 19 de Saavedra, 4 de Bahía Blanca, finalizó su carrera en el Complejo Centro Zona Sur.

En esta nueva etapa de su vida, la oficial disfrutará de su tiempo libre en familia y con amigos.

Fuente y Fotos: SPB.