Vóley: Intermedia Femenino tiene a los clasificados a la Copa de Oro

La Asociación Olavarriense de Vóley organizó la continuidad de sus competencias y en Intermedia Femenino se conocieron los equipos que jugarán la Copa de Oro.

Mariano Moreno, Cesuar, Estudiantes y Velocidad y Resistencia jugarán la Copa de Oro en Intermedia Femenino tras haber finalizado la Fase Regular en uno de los gimnasios del Parque Olavarría.

Independiente VAF, San Martin, Racing, Hinojo y Escuela Municipal de Vóley de Benito Juárez, las restantes formaciones, animarán la Copa de Plata concluidos los últimos 12 partidos donde sobresalieron las actuaciones de Mariano Moreno, Estudiantes y Velocidad y Resistencia, que se impusieron en sus tres partidos.

Por último, en la rama femenina, también hubo actividad para el Maxivóley donde fue festejo para Racing Azul. Se disputó con la participación de seis equipos y Racing Azul se impuso en la final a Racing Blanco.

Por otro lado, en la noche del último miércoles, la Sociedad de Fomento Mariano Moreno venció al juvenil equipo de Estudiantes por 3 a 0.

Los resultados:

Intermedia Femenina:

Cancha 1

Estudiantes 2 – 0 San Martin (25-19, 25-15)

Mariano Moreno 2 – 1 Racing (25-22, 17-25, 15-11)

Estudiantes 2 – 1 Escuela Municipal de Vóley (25-23, 19-25, 15-12)

San Martin 2 – 0 Hinojo (25-22, 29-27)

Mariano Moreno 2 – 1 Cesuar (22-25, 25-15, 15-12)

Velocidad y Resistencia 2 – 1 Independiente VAF (28-30, 25-16, 15-9)

Cancha 2

Mariano Moreno 2 – 1 Escuela Municipal de Vóley (25-19, 26-28, 15-6)

Independiente VAF 2 – 1 Cesuar (25-14, 12-25, 15-11)

Velocidad y Resistencia 2 – 1 Racing (21-25, 25-18, 15-12)

Velocidad y Resistencia 2 – 1 Cesuar (19-25, 25-14, 16-14)

Estudiantes 2 – 0 Racing (25-14, 25-20)

Escuela Municipal de Vóley 2 – 1 Hinojo (21-25, 25-21, 15-13)

Copa de Oro – 21 de setiembre

Semifinales

Mariano Moreno vs Velocidad y Resistencia

Cesuar vs Estudiantes

Tercer puesto y Final

Copa de Plata

Escuela Municipal de Vóley vs Hinojo

Semifinales

San Martin vs Racing

Independiente VAF vs Ganador Primer partido

Séptimo puesto, Quinto puesto.

Fuente: prensa A.O.V.