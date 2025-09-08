Elecciones 2025: Cómo quedaron los resultados en la séptima sección electoral

Este domingo por la noche la Junta Electoral de la Provincia difundió los resultados de la Séptima sección electoral de estas elecciones bonaerenses 2025, que definirán quiénes serán los candidatos que se quedarán las 3 bancas de la Cámara de Senadores que pone en juego esta región.

Así, con el 94 % de mesas escrutadas, Fuerza Patria se impuso con el 46,93% de los votos, mientras que en segundo puesto quedó La Libertad Avanza con el 33,85%, en el tercer escalón se ubica Somos Buenos Aires con el 5,41% y en el cuarto el Frente de Izquierda Unidad con 4,37%.

En la región, únicamente Fuerza Patria superó el piso del 33% de los votos establecidos por el sistema Hare para quedarse con, al menos, una banca en la Cámara alta bonaerense. La Libertad Avanza quedó a las puertas con el 32,84% y deberá esperar al escrutinio definitivo para pelear por un lugar. De mantenerse así, el peronismo ganaría dos lugares en el Senado.

Resultados Séptima sección electoral: candidatos a senadores bonaerenses más votados

Fuerza Patria : 38,22% de los votos . El oficialismo llevó en los primeros lugares de la lista de la Séptima sección electoral a la concejala de Azul que responde a La Cámpora, María Inés Laurini , al intendente de Bolívar, alineado con el Frente Renovador, Marcos Pisano , y a la funcionaria de Olavarría, Evelyn Díaz .

: . El oficialismo llevó en los primeros lugares de la lista de la a la concejala de Azul que responde a La Cámpora, , al intendente de Bolívar, alineado con el Frente Renovador, , y a la funcionaria de Olavarría, . La Libertad Avanza : 32,8% de los votos . La lista de LLA llevó en los primeros lugares de la nómina de senadores bonaerenses de la Séptima sección electoral al armador libertario en la región y subsecretario Legal del Ministerio de Economía nacional, Alejandro Speroni, a la coordinadora libertaria de Olavarría, Celeste Arouxet , y al exintendente del PRO, Ezequiel Galli.

: . La lista de llevó en los primeros lugares de la nómina de senadores bonaerenses de la al armador libertario en la región y subsecretario Legal del Ministerio de Economía nacional, a la coordinadora libertaria de Olavarría, , y al exintendente del PRO, Somos Buenos Aires: 15,18% de los votos. El armado de centro que lideró el radicalismo, llevó entre los primeros puestos a los candidatos a senadores bonaerenses por la Séptima sección electoral al presidente del Comité de la UCR de Roque Pérez, Fernando Martini, a la dirigente radical de Saladillo, Viviana Beatriz Rodríguez, y al militante boina blanca de 25 de Mayo, Federico Fernando Farina.

Resultados de la Séptima sección electoral: quiénes quedaron afuera

Potencia : 4,22%: de los votos.

: 4,22%: de los votos. Frente de Izquierda : 2,52% de los votos.

: 2,52% de los votos. Unión y Libertad : 2,49% de los votos.

: 2,49% de los votos. Unión Liberal: 1,57% de los votos.

Resultados Séptima sección electoral: qué municipios votaron

La Séptima sección electoral está compuesta por 8 municipios del interior bonaerense. Repasa los distritos que la integran.