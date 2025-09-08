“Clásica y Solidaria” vuelve con una edición a beneficio de la Biblioteca “Del otro lado del árbol”

Una nueva edición del ciclo “Clásica y Solidaria”, a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal de Olavarría, dirigida por el mtro. Diego Lurbe, tendrá lugar el próximo domingo 14 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Municipal. En esta oportunidad, el concierto será a beneficio de la Biblioteca “Del otro lado del árbol”.

La modalidad es con entrada libre y gratuita, pero se habilitará un sistema de colaboración a voluntad. Quienes deseen realizar un aporte para la institución podrán hacerlo mediante efectivo (por sobre) o billetera virtual.

El repertorio estará integrado en la primera parte por obras de: Antonin Dvorak (1841-1904) Danza eslava N° 5, Op. 46, Sergei Rachmaninoff (1873-1943) Concierto para piano y orquesta N° 1, Op. 1 donde se presentará el solista en piano: Maximiliano Gili (Ganador del concurso “Manuel Rego” 2025). En la segunda parte se interpretarán obras de Antonin Dvorak (1841-1904) Sinfonía N° 8, Op. 88. La dirección musical estará a cargo del mtro. Diego Lurbe.

Como particularidad, este concierto contará con la participación del solista en piano Maximiliano Gili (Ganador del concurso “Manuel Rego” 2025).

Sobre el solista

Maximiliano Gili nació en 1999. Comenzó sus estudios en 2017 en el nivel preuniversitario del Departamento de Música de la UNSJ, tomando clases desde entonces con el Prof. Alberto Trimeliti.

En 2019 comenzó el Profesorado Universitario en Música (piano) y participó del concurso de la Fundación Catedral de La Plata, donde obtuvo el segundo premio compartido.

Participó del concurso Maestro Vicente Costanza en 2018 (nivel preuniversitario) y 2024 (nivel universitario), siendo el premio la posibilidad de tocar como solista en la temporada siguiente con la Orquesta Sinfónica de la UNSJ.

En 2025 participó en el concurso Homenaje a Manuel Rego, siendo el premio tocar como solista con las orquestas de Olavarría, Mar del Plata y Tucumán.

Cumple funciones como pianista acompañante y como ayudante en la cátedra de Piano – Educación Musical.

Biblioteca Popular “Del otro lado del árbol”

Desde hace 12 años funciona en el Parque “Helios Eseverri” (Rivadavia y Juan XXIII). Es un espacio social y cultural recuperado, que contó desde sus inicios con el apoyo del Municipio de Olavarría, empresas locales y de toda la comunidad, que abrazaron este proyecto.

El espacio cuenta con mobiliario, equipos de sonido, una colección inagotable de libros, materiales para talleres, que en su mayoría fueron donados.

Dicha propuesta se sostiene gracias a la solidaridad de la comunidad y al trabajo voluntario de muchas personas que creen en la importancia de estos espacios públicos, abiertos y gratuitos para todos.

La Biblio cuenta con más de 6.000 libros catalogados, organizados por colores, de acuerdo a edades, personajes y temáticas. También ofrece propuestas en el exterior, con espacios de juego, jardines sensoriales, jardín para mariposas, rayuelas, recorridos, areneros, barrio de duendes, sectores sonoros, un barco con trepadores, murales, cartelería en braille.

De esta manera dicho sector se fue transformando en un espacio recreativo y de disfrute que eligen muchas familias de la ciudad.